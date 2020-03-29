عــــاجل : قوات عسكرية سعودية ضخمة تدخل اليمن وتتجه إلى هذه المحافظة ( تفاصيل طارئة )

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية ان تعزيزات عسكرية في طريقها الى عدن وابين قادمة من المملكة العربية السعودية . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" العرافة اللبنانية الشهيرة المليئة بالمفاجئات "ليلى عبداللطيف" تفجر مفاجأة جديده عن الطبيب العربي المعجزة الذي سينقذ العالم وتكشف عن الدولة التي تقف وراء إنتشار كورونا ..تفاصيل صادمة عــــاجل .. قطر تصعق كل دول الخليج وتصدر قرار صادم و غير مسبوق في تاريخ البلاد .. والقطريون يرفظون وبشده هذا التهور من الحكومة .. شاهد(صورة) Advertisements اشارت المصادر لصحيفة "عدن الغد" ان تعزيزات عسكرية قدمت من منفذ الوديعة رافقتها قوات عسكرية من المنطقة العسكرية الاولى صوب محافظتي أبين وعدن . اوضحت المصادر الى ان القوات وصلت الى مفرق العبر حيث التحقت بها قوات من المنطقة العسكرية الاولى وواصلت هذه القوات طريقها صوب عدن وابين .

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