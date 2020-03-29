شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : طبيبة شهيرة تكشف عن مفاجأة مرعبة .. قد تصل فترة العزل لـ هذه المدة الكبيرة التي لم يستطع تحملها احد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الدكتورة جيني هاريس، نائبة كبير المسؤولين الطبيين في الصحة العامة ببريطانيا، إن جائحة كورونا تحتاج لثلاثة أسابيع للسيطرة عليها والتحكم في أعداد المصابين وتقديم العلاج لهم والانتهاء من تلك الأزمة، ولكنها كشفت عن مفاجأة مرعبة ، ولفتت إلى أن الأمر وإجراءات العزل قد تطول مدتها إلى 6 أشهر شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" العرافة اللبنانية الشهيرة المليئة بالمفاجئات "ليلى عبداللطيف" تفجر مفاجأة جديده عن الطبيب العربي المعجزة الذي سينقذ العالم وتكشف عن الدولة التي تقف وراء إنتشار كورونا ..تفاصيل صادمة عــــاجل .. قطر تصعق كل دول الخليج وتصدر قرار صادم و غير مسبوق في تاريخ البلاد .. والقطريون يرفظون وبشده هذا التهور من الحكومة .. شاهد(صورة) Advertisements وأوضحت جيني أن جائحة كورونا انتشرت في أوروبا وأمريكا ، وتحديدا الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا واسبانيا وبلجيكا بطريقة تثير الخوف، وتحتاج لوقت طويل وكبير لإعادة الأوضاع لما قبل كورونا .Main Categories: أخبار أسرة ومجتمع

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