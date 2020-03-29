شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عليها.. نصائح يجب عليك ممارستها بالمنزل لتقيك من الاصابة بالفيروس القاتل "كورونا".. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام صينية إن فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 قد يصيب الجالسين فى المنازل فى حالة واحدة.

وأوضحت إن الظروف أو الاحتياجات الأساسية قد تجبر الآخرين على الخروج من المنزل والاحتكاك بالآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر حيث يتعلق كورونا بالملابس.

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ويركز الأطباء على غسل الأيدي والسعال أو العطس في منديل والحفاظ على مسافة كافية مع الآخرين، دون ذكر حقيقة بقاء الفيروس بالملابس.

وينصح الخبراء أنه لا داعي للقلق بشكل كبير من الملابس واعتبارها مصدرا للعدوى، لكن هناك بعض الخطوات البسيطة التي لا بد من اتباعها لتنظيفها جيدا، منوهين إلى أهمية غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية للوقاية من كورونا.

وينتقل الفيروس المستجد من خلال "القطرات" أي عند السعال أو العطس، وهذا هو السبب الذي يجعل من الضروري تقليل تعرضك لأشخاص آخرين من خلال التباعد الاجتماعي.

وتشير بعض الأبحاث إلى أنه رغم أن الفيروس قد يكون قادرا على العيش لمدة تصل إلى 3 أيام على أسطح مثل البلاستيك والفولاذ فإن خطر الإصابة بالعدوى من لمس هذه المواد منخفض نسبيا، مقارنة بالطريقة الأكثر شيوعا لانتقاله من خلال القطرات، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة.

ويجب خلع الملابس فور العودة إلى المنزل، وخلع الحذاء أيضا، وهذه خطوة من الجيد تطبيقها بشكل عام للوقاية من أي جراثيم أو أمراض، حسبما ذكرت "أنجيليك كورثالس" الباحثة في مجال الطب الحيوي وأستاذة علم الأمراض في كلية جون جاي الأمريكية، لصحيفة "نيويورك تايمز الأميركية".

وشددت "كورثالس" على أهمية هذه الخطوة في حال كان الشخص قد استخدم وسائل النقل العامة، حيث من الممكن أن يكون قد استند إلى أو لمس عمودا معدنيا (كتلك الموجودة في المترو)، ويحتمل أن يكون قد لمسها شخص آخر مصاب بوباء "كوفيد 19".

الخطوة الثانية تتمثل في غسل اليدين فورا بالماء والصابون ومن الضروري كذلك غسل الملابس بشكل سريع أيضا، مع الحرص على ارتداء القفازات عند الغسيل والتخلص منها فور الانتهاء ثم غسل اليدين مجددا.

وأشارت "كورثالس" إلى أنه "لا يوجد الكثير من المعلومات حول مدة بقاء فيروس كورونا على المنسوجات، لكن بعض المواد التي تدخل في صناعة الملابس يمكن أن تحتوي على معدن أو بلاستيك".

وتابعت: "إذا لمست سطحا ملوثا بملابسك، كأن تكون قد جلست في مترو أنفاق أو ملت بظهرك على عمود، فهناك احتمال بأن تعيد ذلك إلى منزلك"، مشددة على ضرورة الحرص على النظافة الشخصية في هذه الفترة العصيبة.