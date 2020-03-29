عــــاجل : خبراء يكشفون بالأدلة.. حطام الصاروخ الذي عرضه الإعلام السعودي هو باك3

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عدن - ياسمين التهامي - فند خبراء أوروا انتل الذين ينتمون إلى بريطانيا وكندا وكيان الاحتلال الاسرائيلي، مزاعم السعودية، باعتراض الصواريخ الباليستية التي استهدفت الرياض. وعرض الفريق على حسابه في تويتر، مشهد الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام سعودية لحطام صاروخ، وزعمت أنه الصاروخ الباليستي الذي تم اعتراضه، مؤكدا أنه ليس كذلك، وإنما هو صاروخ دفاع جوي سعودي، من نوع باك3 الأمريكي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" العرافة اللبنانية الشهيرة المليئة بالمفاجئات "ليلى عبداللطيف" تفجر مفاجأة جديده عن الطبيب العربي المعجزة الذي سينقذ العالم وتكشف عن الدولة التي تقف وراء إنتشار كورونا ..تفاصيل صادمة عــــاجل .. قطر تصعق كل دول الخليج وتصدر قرار صادم و غير مسبوق في تاريخ البلاد .. والقطريون يرفظون وبشده هذا التهور من الحكومة .. شاهد(صورة) Advertisements وزعم الإعلام السعودي الذي عرض مشهد حطام باك3 أن الصواريخ الباليستية، سقطت في حي مأهول. وكانت قناة الإخبارية السعودية قد حذفت مشهد يكشف فشل الباتريوت في التصدي للصواريخ الباليستية.

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