شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الكشف عن علامة جديدة تكشف إصابتك بفيروس "كورونا".. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر أطباء في الأكاديمية الأميركية لطب العيون من أن التهاب الملتحمة قد يكون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى بعض الأشخاص.

واستند هذا التقييم إلى بيانات جمعها الأطباء الصينيون، تفيد بأنه تم تشخيص التهاب الملتحمة لدى واحد من 30 مصابا بمرض "كوفيد-19".

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

العرافة اللبنانية الشهيرة المليئة بالمفاجئات "ليلى عبداللطيف" تفجر مفاجأة جديده عن الطبيب العربي المعجزة الذي سينقذ العالم وتكشف عن الدولة التي تقف وراء إنتشار كورونا ..تفاصيل صادمة

عــــاجل .. قطر تصعق كل دول الخليج وتصدر قرار صادم و غير مسبوق في تاريخ البلاد .. والقطريون يرفظون وبشده هذا التهور من الحكومة .. شاهد(صورة)

Advertisements



كما يشير الأطباء الأميركيون إلى دراسة أخرى تؤكد أنه تم اكتشاف 19 حالة من التهاب الملتحمة بين 1099 مريضا بكورونا في الصين شملتهم الدراسة التي تعتمد على بيانات 30 مستشفى من مختلف أنحاء البلاد.



وذكّر الأطباء بأن "كوفيد-19" ليس بطبيعة الحال المسبب الوحيد لالتهاب الملتحمة، لكن ظهوره لدى المريض قد يجعل أخصائيي طب العيون أول من يستطيع الاشتباه بإصابة المريض بكورونا.

المصدر: "نوفوستي" ـ روسيا اليوم