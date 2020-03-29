ورد الان : الكشف عن علامة جديدة تكشف إصابتك بفيروس "كورونا".. تعرف عليها

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عدن - ياسمين التهامي - حذر أطباء في الأكاديمية الأميركية لطب العيون من أن التهاب الملتحمة قد يكون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى بعض الأشخاص.
واستند هذا التقييم إلى بيانات جمعها الأطباء الصينيون، تفيد بأنه تم تشخيص التهاب الملتحمة لدى واحد من 30 مصابا بمرض "كوفيد-19".
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كما يشير الأطباء الأميركيون إلى دراسة أخرى تؤكد أنه تم اكتشاف 19 حالة من التهاب الملتحمة بين 1099 مريضا بكورونا في الصين شملتهم الدراسة التي تعتمد على بيانات 30 مستشفى من مختلف أنحاء البلاد.
وذكّر الأطباء بأن "كوفيد-19" ليس بطبيعة الحال المسبب الوحيد لالتهاب الملتحمة، لكن ظهوره لدى المريض قد يجعل أخصائيي طب العيون أول من يستطيع الاشتباه بإصابة المريض بكورونا.
المصدر: "نوفوستي" ـ روسيا اليوم
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