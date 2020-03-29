شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حدث في المملكة.. خرج لشراء الخبز فعاد بعروس الى المنزل!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - روى مواطن أردني حادثة طريفة أقدم عليها ابنه مع خطيبته، في ظل أجواء حظر التجول التي رافقت إجراءات الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا .

وقال المواطن الأردني إن ابنه توجه لشراء “كيس خبز”، لكنّه تفاجأ لدى عودته أنه أحضر خطيبته الى المنزل وتزوّجها، مشيراً إلى أن العروس “ابنة عمة” العريس .

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وأضاف في اتصال هاتفي عبر إذاعة “حياة” الأردنية، ان ابنه “العريس” كسر الحظر، وتساءل ساخراً: “أبلّغ عنه؟”، مؤكداً أن ما جرى حقيقيّ وليس من باب المزاح.

ومساء السبت، قال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في المملكة .

ومن ضمن تلك الحالات، 5 حالات من مدينة اربد وحالة مخالطة لاحد المرضى وحالة مخالطة لابنتها القادمة من النرويج و3 حالات من احدى الفنادق اثنين منهم قادمين من بريطانيا وحالة من بغداد، فيما يجري الاستقصاء عن الحالة الأخيرة.

واضاف جابر خلال ايجاز صحفي، أنّ العدد الكلي للحالات المسجلة بلغ 246 حالة، بما فيهم المتعافيين والمسنة المتوفية منتصف ليلة الجمعة السبت.

وقال وزير الصحة إن 3 حالات من بين الحالات المصابة بالفيروس وضعها حرج اثنتان منها في مستشفى الأمير حمزة والثالثة في مستشفى الملك المؤسس.

وأعلن جابر عن بدء إخلاء الأشخاص المتواجدين في الحجر الصحّي من فنادق البحر الميت والعاصمة عمّان اعتباراً من الاثنين المقبل.

“الأشخاص الذين سيخرجون سيخضعون لحجر منزلي لمدة 14 يوماً بعد إخلائهم(…) أرجو عدم زيارتهم في منازلهم أو مخالطتهم لحين انتهاء الحجر المنزلي لاسبوعين.” بحسب جابر