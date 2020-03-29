شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خطير.. تعرف على اعراض سرطان القولون المبكرة.. أبرزها ألم البطن وفقدان الوزن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعراض سرطان القولون لا تظهر فى الغالب خلال المراحل الأولى من المرض، وعلى الرغم من أنه قد تكون هناك بعض علامات الإنذار المبكر قد لا تتطور أعراض سرطان القولون، حتى يتقدم المرض إلى المرحلة الثانية أو بعدها، لذا يوصى بإجراء فحوصات منتظمة لسرطان القولون لمن يزيد عمره عن 50 عامًا أو الأصغر سناً ممن هم فى خطر أو لديهم تاريخ عائلى للمرض، نتعرف على أعراض سرطان القولون فى هذا التقرير، وفقاً لموقع cancercenter.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

العرافة اللبنانية الشهيرة المليئة بالمفاجئات "ليلى عبداللطيف" تفجر مفاجأة جديده عن الطبيب العربي المعجزة الذي سينقذ العالم وتكشف عن الدولة التي تقف وراء إنتشار كورونا ..تفاصيل صادمة

عــــاجل .. قطر تصعق كل دول الخليج وتصدر قرار صادم و غير مسبوق في تاريخ البلاد .. والقطريون يرفظون وبشده هذا التهور من الحكومة .. شاهد(صورة)

Advertisements

سرطان القولون



أعراض سرطان القولون المبكرة

أعراض سرطان القولون قد تظهر بشكل بسيط ومبكر كإنذار، حيث تتطور معظم السرطانات فى القولون أو المستقيم من الأورام الحميدة، لذا فإن الفحص للعثور عليها وإزالتها عندما تتشكل لأول مرة يساعد على منع نموها إلى سرطانات.

إذا تسبب سرطان القولون والمستقيم في مرحلة مبكرة في ظهور أعراض، فقد تشمل علامات الإنذار المبكر أو أعراض سرطان القولون المبكرة في:

- فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر.

- البراز الشبيه بالشريط.

- نزيف المستقيم، إما أحمر فاتح أو داكن اللون.

- الشعور بأنه عليك إفراغ الأمعاء ولكن لا شىء يمر.

- فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

- ألم البطن المستمر.

على الرغم من أن هذه الأعراض قد تكون ناجمة عن حالات أخرى أقل خطورة، مثل البواسير والقرحة ومرض كرون، إلا أنه يجب مناقشتها مع الطبيب، فلا يجب أبدًا تجاهل الدم فى البراز، حتى لو ظهر بشكل متقطع.

اعراض سرطان القولون



اعراض سرطان القولون التى تؤثر على القولون فقط

اعراض سرطان القولون تلك التي تؤثر فقط على القولون أو المستقيم ولم تنتشر إلى الأعضاء البعيدة، تشمل هذه الأعراض ما يلي:

- الإمساك.

- إسهال.

- تناوب الإسهال والإمساك أو تغيرات أخرى في عادات الأمعاء.

- نزيف المستقيم أو الدم في البراز.

- انتفاخ في البطن أو تشنجات أو انزعاج.

- الشعور بأن الأمعاء لا تفرغ بالكامل.

- براز أنحف من المعتاد.

اعراض سرطان القولون

اعراض سرطان القولون الجهازية

اعراض سرطان القولون الجهازية قد تؤثر على أكثر من الجهاز الهضمى وتؤثر على الجسم بأكمله، تشمل الأعراض الجهازية الشائعة لسرطان القولون والمستقيم ما يلي:

- فقدان الشهية غير المبرر

- فقدان الوزن غير المبرر

- غثيان.

- التقيؤ.

- اليرقان أو الصفراء.

- فقر دم.

- ضعف.

- إعياء.

أعراض سرطان القولون الشائعة

خلال المرحلة الأولى من سرطان القولون، قد لا تظهر أي علامات أو أعراض واضحة، مع تطور الأعراض ، قد تختلف باختلاف حجم الورم وموقعه في الأمعاء الغليظة، قد تؤثر الأعراض المبكرة فقط على القولون وتؤدي إلى تغيرات في عادات الأمعاء، مع نمو السرطان قد ينتشر، ما يؤدى إلى ظهور أعراض جهازية تؤثر على جسمك بالكامل، مثل التعب وفقدان الوزن، تتضمن بعض التغييرات فى عادات الأمعاء التى يمكن اعتبارها علامات سرطان القولون ما يلى:

- تغير تواتر حركات الأمعاء.

- الإمساك.

- تغير في اتساق البراز (براز رخو أو مائي).

- دم في البراز (إما كبقع حمراء زاهية أو براز داكن يشبه القطران).

- نزيف المستقيم.

- آلام في البطن ، انتفاخ أو تقلصات.

- شعور مستمر بأنك لا تستطيع إفراغ أمعائك بالكامل.

اعراض سرطان القولون

أعراض سرطان المستقيم

أعراض سرطان المستقيم قد تكون مشابهة لأعراض أمراض الأمعاء الأخرى، مثل التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون، ولكن في حين أن أعراض مرض الأمعاء الالتهابي قد تهدأ خلال فترات الهدوء ، فقد تكون أعراض سرطان المستقيم أكثر حدة واستمرارًا مع تطور السرطان.

قد تغير الأورام الموجودة في المستقيم تناسق أو شكل أو تواتر حركات الأمعاء، قد تزداد الأعراض وتصبح أكثر حدة مع انتشار السرطان في جميع أنحاء المستقيم أو ربما في القولون. قد تشمل علامات سرطان المستقيم المتعلقة بعادات الأمعاء ما يلي:

- إسهال

- الإمساك

- عدم القدرة على إفراغ الأمعاء تمامًا

- براز به دم

- تغير في حجم أو شكل البراز

اعراض سرطان القولون



أعراض سرطان القولون المنتشر في جسمك

أعراض سرطان القولون والمستقيم المنتشر تعتمد على حجم الورم أو الأورام وحيث انتشر السرطان خارج القولون أو المستقيم. على سبيل المثال:

- إذا تأثرت العظام ، فقد تشمل الأعراض الألم والكسور والإمساك و / أو ارتفاع مستويات الكالسيوم.

- إذا تأثرت الرئتان ، فقد تشمل الأعراض ضيق التنفس وصعوبة التنفس والسعال والألم و/ أو التعب.

- إذا تأثر الكبد ، فقد تشمل الأعراض الغثيان والتعب وتورم القدمين واليدين وزيادة محيط البطن و / أو اليرقان.

- إذا تأثرت الغدد الليمفاوية في البطن، فقد تتسبب في الانتفاخ وتورم البطن أو فقدان الشهية.

- إذا تأثرت الدماغ أو النخاع الشوكى، فقد تشمل الأعراض الألم، والارتباك، وفقدان الذاكرة، والصداع، وعدم وضوح الرؤية أو ضعفها ، وصعوبة التحدث أو الصرع.