شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلي الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا يلتقون بمحافظ محافظة إب من اجل التنسيق والتعاون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد في في يومنا هذا السبت [ 2020/03/28 ] اللقاء التنسيقي بين ممثلي الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا ومحافظ محافظة إب

اللواء عبدالواحد صلاح ، والمشرف الإجتماعي السيد يحيى القاسمي لمناقشة سبل التعاون المشترك وتعزيز دور الشراكة والتكافل المجتمعي لمواجهة وباء فيروس كورونا .

وفي اللقاء أشار محافظ المحافظة اللواء الدكتور عبدالواحد صلاح لممثلي الحملة بالخطوات والإستعدادات الوقائية التي تقوم بها السلطة المحلية لمواجهة خطر الوباء ، كما نوه إلى أهمية عدم نشر وبث الرعب في قلوب المواطنين ونشر التقارير الغير موثوقة مؤكداً أن الدولة تعمل جاهدةً للسيطرة على عدم دخول الوباء .

كما أشاد المحافظ صلاح والمشرف القاسمي بدور الحملة الوطنية التوعوي الذي بشأنه تعزيز ثقافة الوعي للمجتمع وتقديم الخدمات والمبادرات الشبابية.

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من ناحية اخرى قام رئيس الحملة الوطنية الشيخ عبدالقادر الجبري بشرح ما خرجت به الحملة المكونة من عدد من القيادات الشبابية والشخصيات الإجتماعية من توصيات ومبادرات أولية لمواجهة الوباء والقيام بالواجب الوطني لخدمة المحافظة .

بعد ذلك قام محافظ محافظة إب لحكومة الشباب المهندس أمجد العثماني بشرح بعض من مهام الحملة الوطنية وإستعدادها لتقديم الخدمات والأعمال التطوعية التي من شأنها تعزيز دور المجتمع والشباب لمسانده التوجيهات الإحترازية التي دعت إليها أجهزة الدولة موضحاً الدور البارز للقيادات الشبابية والناشطين للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا .

كما أستعرض ممثلي الحملة عدد من المهام والمبادرات للحملة من ضمنها /

_ التنسيق والتعاون المشترك بين المجتمع المحلي وأجهزة الدولة بالمحافظة .

_ إستعداد الحملة لإنتاج أنواع من الكمامات والمعقمات وفق معايير سليمة وبجهود ذاتية ليتم توزيعها مجاناً على المواطنين .

_ القيام بحملات التوعية المستمرة وتوضيح المفاهيم المغلوطة حول الوباء .

_تنسيق الجهود المشتركة بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة وعقال الحارات وتوحيد الجهود للوصول إلى مجتمع آمن ومتعافي .

_ الإستعداد التام لتوفير فرق شبابية تطوعية للعمل على تنفيذ كافة الإجراءات والأعمال الميدانية .

حضر اللقاء عدد من الإعلاميين والشخصيات الإجتماعية بالمحافظة .