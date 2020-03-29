شكرا لبحثكم عن خبر طيبة تواصل عملية تزويد الخزانات بالمياه النظيفة للنازحين في محافظة الحديده والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بتمويل من منظمة اليونيسف وضمن برنامج الأستجابة الطارئة – المياه والإصحاح البيئي تواصل مؤسسة طيبة للتنمية عملية تزويد الخزانات بالمياه الصالحة للشرب لمخيمات النازحين بمديريتي الخوخه وحيس – محافظة الحديده ويعد ضخ وتزويد المياه الصالحة للشرب والاستخدام اولوية هامة ضمن اولويات البرنامج منذ بدايته في مايو 2019م Advertisements باعتبار الماء أساس الحياه واحد العوامل الاساسية في تعزيز النظافة والاصحاح البيئي حيث يتم تزويد الخزانات ب 50متر مكعب من المياه يوميا في مديرية الخوخه يستفيد منها 420أسرة نازحة و 403 متر مكعب من المياه يوميا في مديرية حيس يستفيد منه أكثر من 7000ألف أسرة من النازحين والمجتمع المضيف

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