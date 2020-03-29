شكرا لبحثكم عن خبر علاجات منزلية تخلصك من رائحة الجسم الكريهة تماما والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قد يكون التعرق أمراً لا مفر منه، حيث يأتي من اتصال الجلد بالبكتيريا، كما أنه عملية حيوية يقوم بها الجسم للتخلص من الماء وبعض المركبات الضارة، نتيجة للأنشطة اليومية للأشخاص.

ويمكن أن تكون رائحة الجسم محرجة نتيجة للتعرق المفرط، لذلك يحاول الناس التغلب على الأمر باستخدام مزيلات الروائح ومضادات التعرق.

ومع ذلك، يرجع تحديد كيفية العرق ونوع رائحة الجسم، إلى عدد من العوامل مثل نمط الحياة، والجينات، والحالة الطبية، والأدوية، ونوع الوظيفة، والجنس.

وللتغلب على الرائحة المثيرة للاشمئزاز، من الضروري الاستعانة بتغييرات طفيفة في نمط الحياة، مثل الحصول على حمام يومي، لتنظيف منطقة الفخذ والإبط. بالإضافة إلى ارتداء الملابس الطبيعية.

إضافة إلى ذلك، تجنب أطعمة مثل اللحوم والبصل والثوم والتوابل ومشروبات تحتوي على الكافيين والكحول. والتدخين، وقم بإضافة هذه الأنماط العلاجية المنزلية التالية لحياتك:

– استخدام كمية من صودا الخبز وبعض الليمون والماء، وتمرير هذا الخليط تحت الإبطين وأيضا منطقة الفخذ.

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– فرك شرائح البطاطس تحت الإبطين لعلاج الرائحة بالإضافة إلى قدرتها على تبييض المكان.

– يتم وضع 3 ملاعق كبيرة من الفانيليا، 1 كوب ماء، و1 ملعقة صغيرة من الكحول المحمر في زجاجة ويتم هز هذا الخليط جيدا، ورشه في جميع أنحاء الجسم والملابس.

– نظرا لأن زبدة الفول السوداني تحوي العديد من العناصر المرطبة للبشرة، فقد تُستخدم للدهان تحت الذراعين كل ليلة قبل الذهاب إلى السرير.

– استخدم خل التفاح بدلا من مزيل العرق، حيث يساعد على التخلص من الروائح الكريهة.

– مضغ البقدونس مع غيره من الخضراوات الورقية، يساعد على السيطرة على رائحة الجسم.

– يعد خليط محدد من الروزماري وزيت إكليل الجبل مضادا للبكتيريا، ويمكن استخدامه مع الماء في المناطق التي تريد التخلص من رائحتها.