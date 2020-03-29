القائد يكشف حقيقة السيطرة العسكرية في صرواح

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يزيد بن سلمان - شبوة - أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، ان أبطال الجيش الوطني يحققون انتصارات مستمرة في مختلف الجبهات بمديرية صرواح وإن ميليشيا الحوثي الانقلابية تجر أذيال الهزيمة مخلفة العشرات من جثث قتلاه في جبال وشعاب المنطقة. وقال الحبيشي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، ان "المليشيا الانقلابية لن تستطيع الاقتراب من مارب مهما عملت وحشدت وستدفع الثمن غاليًا إذا حاولت الاقتراب من صرواح أو مارب".

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