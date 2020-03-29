شكرا لبحثكم عن خبر تداعيات الإطاحة بوزير النقل اليمني و5 وزراء في الحكومة يعتزمون الاستقالة .. خلافات تضرب الشرعية وتوجيه رسالة للرئيس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هاجم ناشطون يمنيون ، رئيس الحكومة معين عبدالملك على خلفية قرار الأخير توقيف وزير النقل اليمني صالح الجبواني .

وطالب الناشطون باقالة معين واتهمهوه باستهداف رموز الشرعية المناهضين لمشاريع الامارات التخريبية في اليمن، بحسب ما رصده مأرب برس من تفاعلات الناشطين والاعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان رئيس الحكومة أوقف وزير النقل صالح أحمد الجبواني عن العمل وكلف نائب رئيس المجلس د. سالم أحمد الخنبشي بالإشراف على أعمال الوزارة.

وطبقاً لرسالة موجهة من رئيس الحكومة لنائبه، أعاد عبدالملك قرار إيقاف الجبواني لـ"إخلاله الجسيم في أداء مهامه"، وقال مخاطباً الخنبشي: نكلفكم بالإشراف على أعمال وزارة النقل إلى جانب عملكم.

وفي وثيقة أخرى وجه نائب وزير النقل ناصر احمد شُريف رسالة إلى عدة جهات وهيئات حكومية مرتبطة بوزارة النقل يشعرهم بقرار رئيس الحكومة.

وزراء يهددون بالاستقالة

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الى ذلك اكدت قناة بلقيس نقلا عن مصدر حكومي، اعتزامَ عدد من الوزراء في حكومة معين عبدالملك تقديم استقالاتهم للرئيس هادي، احتجاجًا على قرار توقيف وزير النقل صالح الجبواني من قبل رئيس الحكومة.

وقالت إن خمسة وزراء (لم تسميهم)تقدموا برسالة للرئيس هادي تطالب بوقف تجاوزات رئيس الحكومة لصلاحياته وإصراره على وقف وزير النقل عن ممارسة مهامه، مؤكدًا أن قرار توقيف الوزراء هو من صلاحيات رئيس الجمهورية فصاحب قرار التعيين هو صاحب قرار الإقالة والإيقاف عن العمل .

وسبق لوزير النقل أن طالب الرئيس هادي بإلغاء إجراءات رئيس الوزراء معين عبد الملك بمصادرة صلاحيات المكتب الفني لوزارة النقل.

وقال في مذكرة رفعها للرئيس هادي إن معين عبد الملك صادر صلاحيات اللجنة الاقتصادية وألحق المكتب الفني لوزارة النقل بالمجلس الاقتصادي، الذي قال إنه يصادر صلاحيات كل الوزارات في مخالفة القانون.

وكشفت مذكرات رسمية عن خلافات عميقة بين قيادات الشرعية.

وطالب الجبواني من الرئيس هادي الغاء الاجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة خلافا للقانون وعدم التدخل في اختصاصات وزارة النقل.