شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية تستلم 60 جهاز تنفس اصطناعي لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، حصولها على مساعدات طبية مقدمة من البنك الدولي عبر منظمة الصحة العالمية؛ للتصدي لفيروس "كورونا".

وأفادت وكالة "سبأ" الحكومية بأن "المساعدات (التي لم توضح كيف وصلت) تشمل 60 جهاز تنفس اصطناعي، إضافة إلى معدات خاصة بالسلامة المهنية، ستوزع على مراكز العزل (الحجر الصحي) في جميع المحافظات بما فيها الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي".

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وبينما لم تسجل اليمن أي إصابة بالفيروس حتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 630 ألفا، تُوفي منهم نحو 29 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد عن 138 ألفا.‎ والإثنين الماضي، كشفت الحكومة المعترف بها دوليا تخصيص البنك الدولي 26 مليون دولار لمساعدة اليمن في مجابهة "كورونا" والتداعيات المحتملة لانتشاره.

ولا يعرف ما إذا كانت المساعدات الطبية التي وصلت اليوم ضمن هذا المبلغ من المساعدات أم لا. واتخذت الحكومة اليمنية وسلطة الحوثيين بصنعاء في وقت سابق سلسلة تدابير احترازية لمواجهة الفيروس، منها إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإقفال الأسواق والحدائق العامة وصالات الأفراح. وتتصاعد المخاوف من أن يؤدي تفشي محتمل لكورونا في اليمن إلى "مأساة إنسانية كبرى"، في ظل انهيار الخدمات الصحية، وتواضع الإمكانات المتاحة محليا لمواجهة الفيروس.