شكرا لبحثكم عن خبر قناة العربية تكشف حقيقة إستهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت قناة "العربية" التلفزيونية، نقلا عن مراسلها ومصادر، إنه تم اعتراض صواريخ في سماء العاصمة السعودية الرياض ومدينة جازان بجنوب البلاد، يوم السبت. وذكرت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، نقلا عن مراسلها: اعتراض صاروخين في سماء الرياض. Advertisements وأضافت قناة "العربية" نقلا عن مصادرها أنه تم اعتراض صاروخ في سماء مدينة جيزان بجنوب المملكة.

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