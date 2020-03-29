شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي تعلن عن توصلها لإتفاق مع الجيش في محافظة الجوف ’’ تفاصيل ’’ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جماعة الحوثي الإنقلابية ، امس السبت، عن صفقة لتبادل الأسرى مع القوات الحكومية في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال مسؤول ملف الأسرى بالمليشيا المدعومة من ايران عبد القادر المرتضى، في "تويتر"، إنه "تم تحرير 14 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (من سجون القوات الحكومية)، في محافظة الجوف.

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وأضاف المرتضى أن "العملية تمت عبر تفاهمات محلية". دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة اليمنية حول ما أورده المسؤول في جماعة الحوثي.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تزايدت مطالب منظمات حقوقية وإنسانية محلية ودولية وأممية بضرورة قيام أطراف النزاع في اليمن بوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى لدى الجانبين، تزامنا مع مخاوف فيروس كورونا.