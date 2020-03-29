شكرا لبحثكم عن خبر السيرة الذاتية للمبعوث الخليجي الجديد لليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت صحيفة سعودية، السبت 28 مارس/آذار، إن مجلس التعاون الخليجي، عيّن أواخر الأسبوع المنصرم، رئيساً جديداً لبعثته في اليمن.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصدر يمني مطلع قوله: إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح الحجرف، أصدر نهاية الأسبوع الماضي قراراً بتعيين" سرحان بن كروز المنيخر" رئيساً لبعثة المجلس في اليمن.

وجاء تعيين المنيخر الذي عمل في وقت سابق قائماً بأعمال رئيس البعثة في اليمن خلفاً للرئيس السابق السفير سعد العريفي، بعد سنوات من مغادرة البعثة لليمن عقب الانقلاب الحوثي.

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وشغل المنيخر منصب مدير إدارة الشؤون السياسية والتنموية في بعثة مجلس التعاون الخليجي في صنعاء عقب تأسيسها عام 2012م ليتم في 2015 تعيينه قائماً بأعمال رئيس البعثة وواصل عمل البعثة في مقرها المؤقت بالأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض والذي استحدث عقب الانقلاب على الشرعية اليمنية ومغادرة البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية للعاصمة صنعاء.

وشارك رئيس البعثة الجديد مراقباً في مؤتمر الحوار الوطني واجتماعات اللجنة الوطنية اليمني لصياغة الدستور، وتمثيل قطاع الشؤون السياسية والمفاوضات لمجلس التعاون في مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية (جنيف ـ الكويت ـ ستوكهولم.

وكان المنيخر قد عمل في إدارة العلاقات الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون قبل أن ينتقل إلى اليمن عام 2012م.