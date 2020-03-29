شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تدفع بقوات جديدة لتعزيز تواجدها العسكري بالعاصمة عدن .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية ان تعزيزات عسكرية في طريقها الى عدن وابين قادمة من المملكة العربية السعودية . اشارت المصادر لصحيفة "عدن الغد" ان تعزيزات عسكرية قدمت من منفذ الوديعة رافقتها قوات عسكرية من المنطقة العسكرية الاولى صوب محافظتي أبين وعدن . Advertisements اوضحت المصادر الى ان القوات وصلت الى مفرق العبر حيث التحقت بها قوات من المنطقة العسكرية الاولى وواصلت هذه القوات طريقها صوب عدن وابين .

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