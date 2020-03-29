شكرا لبحثكم عن خبر عدن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بوقف الحرب العبثية في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا الدكتور عبدالناصر الوالي رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن اطراف الحرب الى وقفها لمواجهة كورونا. وقال الدكتور الوالي بمؤتمر صحفي:سيكون هناك تعاون بين جميع المحافظات بما فيها الشمالية فهذا جانب انساني وليس سياسي وكورونا لن يستثني احدا. Advertisements واضاف:ادعو جميع الاطراف وكمل من لديه ذرة وطنية الى وقف الحرب لمدة ٦ اشهر لمواجهة هذا الوباء. واختتم:هناك حقوق للجنوب وللشمال ستحل بالعودة الى طاولة الحوار فهذه الحرب اصبحت عبثية.

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