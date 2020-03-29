شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. جولة شتوية في مدينة المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى "الخليج 365" جولة مصورة في مدينة المكلا، بساحل حضرموت، خلال الفترة التي شهدت فيها المدينة منخفضا جويا غير طبيعة للمناخ والطقس لأيام.



وكانت قد هطلت على ساحل حضرموت، أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، دون وقوع أي أضرار.

وجاء ذلك بالتزامن مع التنبؤات الجوية التي نشرها خبراء الطقس المحليون.

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