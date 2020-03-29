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عدن - ياسمين التهامي - التحالف العربي : هذا الاعتداء الهمجي يستهدف وحدة العالم وتضامنه خاصة في هذه الظروف الصعبة لمحاربة كورونا !

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن الاعتداء الهمجي الذي تنفذه مليشيا الحوثي الإنقلابية، لا يستهدف المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه خاصة في هذه الظروف الصعبة والعصيبة لمحاربة كورونا.

وقال العقيد تركي المالكي، في بيان له، إن التصعيد من قبل المليشيا الحوثية لا يعكس إعلانها بقبول وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وجديتها في الانخراط مع الحكومة اليمنية بإجراءات بناء الثقة والوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب.

جديد اب برس​

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وأضاف، ان التصعيد الحوثي يُعد استمرار لاستراتيجية إيران بالتزييف والمماطلة لتعميق معاناة الشعب اليمني وعدم امتلاك المليشيا الحوثية للإرادة والقرار في إنهاء الأزمة.

وأكد المالكي، أن التحالف العربي سيستمر في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين وحماية الأمن الاقليمي والدولي.

وكانت مليشيا الحوثي الإنقلابية قد استهدفت الأراضي السعودية بصاروخين باليستيين، وتمكنت الدفاعات الجوية في السعودي من التصدي لصاروخ في سماء الرياض وصاروخ في جازان جنوب الأراضي السعودية.