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عدن - ياسمين التهامي - هام" من التحالف العربي حول القصف الصاروخي الحوثي على الرياض "!

أكد التحالف العربي لدعم الشرعیة في الیمن، إن الاعتداء الھمجي الذي تنفذه ملیشیا

الحوثي الإنقلابیة، لا یستھدف المملكة ومواطنیھا والمقیمین على أراضیھا، بل یستھدف

وحدة العالم وتضامنھ خاصة في ھذه الظروف الصعبة والعصیبة لمحاربة كورونا.

وقال العقید تركي المالكي، في بیان لھ، إن التصعید من قبل الملیشیا الحوثیة لا یعكس

إعلانھا بقبول وقف إطلاق النار وخفض التصعید وجدیتھا في الانخراط مع الحكومة

الیمنیة بإجراءات بناء الثقة والوصول إلى حل سیاسي شامل ینھي الانقلاب.

وأضاف، ان التصعید الحوثي یُعد استمرار لاستراتیجیة إیران بالتزییف والمماطلة

لتعمیق معاناة الشعب الیمني وعدم امتلاك الملیشیا الحوثیة للإرادة والقرار في إنھاء

الأزمة.

وأكد المالكي، أن التحالف العربي سیستمر في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة

لتحیید وتدمیر ھذه القدرات البالستیة لحمایة المدنیین وحمایة الأمن الاقلیمي والدولي.

وكانت ملیشیا الحوثي الإنقلابیة قد استھدفت الأراضي السعودیة بصاروخین

بالیستیین، وتمكنت الدفاعات الجویة في السعودي من التصدي لصاروخ في سماء

الریاض وصاروخ في جازان جنوب الأراضي السعودیة. جديد اب برس​ Advertisements ​

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