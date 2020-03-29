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عدن - ياسمين التهامي - الأحد 29-03-2020? - آخر تحديث الأحد 29-3-2020? تفاصل الانفجار العنيف اللذي هز المنطقة الوسطى جنوب اليمن ومصادر محلية توضح !! جديد اب برس​ Advertisements ​ ت مصادر إعلامية ومحلية بسماع دوي انفجار عنيف هز المنطقه الوسطى بمحافظة أبين قبل قليل. وتوقعت المصادر بأن يكون الانفجار ناجم عن صاروخ حوثي سقط بالقرب من قرية امصعام جنوب شرق مدينة لودر.ورصد محرر مراقبون برس تأكيد ناشطون جنوبيون على شبكات التواصل الاجتماعي ان الصاروخ وقع بمنطقة ليست بعيدة من معسكر لواء الاماجد الذي الذي يقوده العميد صالح الشاجري (ابو عمر) بالمنطقة.

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