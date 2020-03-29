شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها في الساعات الأولى من فجر اليوم .. العاصمة السعودية الرياض تصحو الأن على حقيقة مروعة وصور تكشف بشاعة ماحدث ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تواصل جماعة "الحوثي" اليمنية استهداف مقار ومنشآت سعودية، بصورايخ باليستية، رغم مرور فترة طويلة من الهدنة بين الجانبين، في ظل انشغال العالم بأزمة كورونا.

وعاد الحوثيون، مساء اليوم السبت، لاستهداف المملكة بعدة صواريخ باليسيتة، أُطلقت تجاه العاصمة الرياض ومنطقة جازان.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• شاهد : فتاة جميلة في ريعان شبابها.. تزوجت على عريس “داعشي“ فكانت نهايتها صادمة لاتخطر على بال! (صور)

• هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب ..(صور صادمة)

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير ..شاهد

• عاجـــل : بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها في الساعات الأولى من فجر اليوم .. العاصمة السعودية الرياض تصحو الأن على حقيقة مروعة وصور تكشف بشاعة ماحدث ..شاهد

• وردنا الان : تحذير أمريكي يرعب كل ملوك وامراء الخليج .. هذة الدولة الخليجية ستختفي من خارطة العالم ولن يكون لها وجود على الارض

• دراسة بريطانية - ماذا يحصل للرجل إذا جلس 5 دقائق مع هيفاء وهبي؟!

• الفنان راغب علامة ينشر لأول مرة صورة زوجته ..لن تصدقو ان هذا الجمال موجود على الارض ..شاهدو صور لحورية الأرض التي ظهرت في لبنان

• بسبب هذة التغريدة التي كتبها يوم أمس .. شاهدو كيف كانت نهاية الشيخ صالح المغامسي اليوم ، وكيف عاقبته السلطات السعودية بطريقة مروعة وصادمة .. ماذا قال واغضب الأمير محمد بن سلمان ..!؟( صور)

Advertisements

• أسد مفترس يخطف فتاة صغيرة ويغرس أنيابه في جسدها النحيل بطريقة مرعبة .. وقبل ان يلتهمها حدثت مفاجأة غير متوقعة ..(شاهد)

• عاجـــل : هجوم صاروخي ايراني الأن على عاصمة هذة الدولة الخليجية .. وصافرات الانذار تدوي بالمدينة ..(تفاصيل طارئة وصور مباشرة)

• أفعى الكوبرا القاتلة تخوض معركة شرسة مع "الأرملة السوداء" .. لن تصدقو كيف كانت النهاية صادمة ومرعبة ..(شاهدو الفيديو)

* وردنا الان : تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية.. ابتعد انت وجميع افراد عائلتك عن هذه الأطعمة ولاتتناولوها حتى لو كنتم ستموتون من الجوع لانكم ستصابون بعدها بفيروس كورونا على الفور.. (شاهد ماهي هذة الأطعمة)

• عاجـــل : الشاطئ المسكون.. "شيطان" يخرج من البحر في مدينة رابغ السعودية ويرعب المواطنين (شاهدو فيديو واضح جدا للحظة خروج الشيطان للشاطئ)

• عاجـــل : سلطنة عمان تصحو على كارثة مروعة ليس لها مثيل .. وصافرة الانذار تنطلق من هذة ولاية ظفار ..شاهد

• اغرب زواج في السعودية في زمن كورونا وحظر التجول.. شاهدو ماذا فعل العريس بعروسته وسط صدمة وذهول

• تسريب صورة فاضحة لابنة رئيس عربي وهي في غرفة النوم ..شاهد الصور

----------------------------

شاهد بقية الخبر في الأسفل

وأفادت "قناة العربية"، أن الدفاعات الجوية للمملكة العربية السعودية اعترضت 3 صواريخ فوق سماء مدينتي جازان والرياض عاصمة المملكة، دون تقارير عن أي إصابات أو أضرار جراء الهجوم، الذي يعتقد أنه من تنفيذ جماعة "الحوثي" المدعومة من إيران.

ويتزامن الهجوم الحوثي، مع حالة حظر التجول المفروضة في المملكة، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقالت مصادر سعودية، إنه تم اعتراض صاروخين في سماء الرياض وآخر في جازان.

ونشر مواطنون في المدينتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات متزامنة تفيد سماعهم لدوي الانفجارات الناجمة عن اعتراض الدفاعات الجوية للصواريخ