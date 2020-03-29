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صنعاء - ياسمين الخيامي - اذا ظهرت هذه العلامة فوق عينك مباشرة انت او اي فرد من اسرتك او حتى جيرانك فانتم مصابون بفيروس كورونا القاتل ( علامة جديدة للاصابة بالفيروس الفتاك )

2020/03/29 الساعة 07:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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