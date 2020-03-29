شكرا لمتابعة خبر عن هل تذكرون تركي آل الشيخ الذي قال من حق الجميع ان يرقص ويشرب ويستمتع بحياته..شاهد ما وقع له وجعله يبكي ويتوسل للجميع الدعاء له ( صوة صادمة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون تركي آل الشيخ الذي قال من حق الجميع ان يرقص ويشرب ويستمتع بحياته..شاهد ما وقع له وجعله يبكي ويتوسل للجميع الدعاء له ( صوة صادمة )

ساءت الحالة الصحية لوزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، بعد إصابته بوعكة جديدة، أرغمته أن يكون حبيس الفراش لفترة طويلة، مما جعل الكثيرون من المتابعين يتساءلون عن حالته الصحية وطبيعة ما أصابه من مرض. وغرّد "آل الشيخ" على حسابه، يدعو الله أن يعافيه ويرحم ضعفه وقال: " يا رب ارحم ضعفى فلا ملجأ منك إلا إليك"



وفاجأ "آل الشيخ" متابعيه مرة أخرى، قائلًا: "لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته إلا من ابتلي فيه.. ربي لا يوريكم مكروهًا في غالي.. الأمراض ابتلاء من الله.. ونشهد الله أننا صابرون محتسبون الأجر.. كل ما عدلت واحد يميل الثاني!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

اذا ظهرت هذه العلامة فوق عينك مباشرة انت او اي فرد من اسرتك او حتى جيرانك فانتم مصابون بفيروس كورونا القاتل ( علامة جديدة للاصابة بالفيروس الفتاك )

هل تذكرون تركي آل الشيخ الذي قال من حق الجميع ان يرقص ويشرب ويستمتع بحياته..شاهد ما وقع له وجعله يبكي ويتوسل للجميع الدعاء له ( صوة صادمة )

شاهد: في واقعة غريبة زوجة تبلغ عن زوجها لكسره قوانين الحظر بالسعودية والخروج للاستراحة وقت التجوال.. (فيديو صادم)

ليست دولة خليجية ولا اوروبية ولا امريكا او الصين..فيروس كورونا القاتل يهاجم هذه الدولة بشراسة وقريبا ستصبح دون سكان لأن سكانها سينقرضون..لن تصدق ماهي هذه الدولة

هل تذكرون الداعية صالح المغامسي حين طلب من الملك سلمان الافراج عن المساجين ثم تراجع عن طلبه..شاهد العقاب المرعب الذي وقع بسبب هذا الطلب ( صورة)

شاهد: أفعى "أناكوندا" الضخمة تبتلع رجل حي بلمح البصر أثناء وقوفه على النهر ..وبعد أن استقر في احشائها قام بعمل جنوني لإنقاذ نفسه.. شاهدو كيف كانت النهاية .. (فيديو مرعب وصادم )

مجتهد يفاجئ الجميع وينشر مفاجاة مزلزلة.. ويكشف تفاصيل خطة وضعها سعود القحطاني لتنصيب محمد بن سلمان ملكاً وعزل والده

الإعلامية الكويتية فجر السعيد تفجر مفاجأة بشأن كورونا في مصر وتنشر صورة صادمة وتطالب بلادها بالاعتذار لهذه الدولة العربية.. شاهد

كشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة الطائرة المتجهة من الرياض إلى بيروت.. شاهد(فيديو)

Advertisements

ورد للتو: الكويت تسعد جميع المواطنيين قبل قليل وتصدر قرار مفاجى وغير متوقع .. والأحتفالات تعمم المدن الكويتية.. شاهد

شاهد.. ما فعله ‘‘ناصر القصبي’’ مع ريماس منصور وأسيل عمران وأثار ضجة عارمة.. (فيديو صادم)

وداعًا للسرطان والسكر وضغط الدم وأمراض القلب: تناول هذا المشروب المنزلي ينهي معاناتك الى الأبد .. شاهد

شاهد الصورالمسرية اثارت غضب كل المعجبين بالفنانة نانسي وجعلتهم يكرهونها ولا يرغبون بسماع صوتها ويتمنون ان تقضي بقية حياتها في السجن ( صور صادمة )

في غاية الخطورة..لا تتناول هذه الاطعمة ابدا حتى لو كنت ستموت جوعا لأنها تؤدي الى الاصابة بفيروس كورونا القاتل في لحظات ( تعرف على تلك الاطعمة الخطيرة )

تركيا تطلق تحذير مرعب..مشروب لذيذ ورخيص الثمن..اياك ان تشربه انت او اي فرد في عائلتك حتى لو كنتم ستموتون عطشا لأنه سيصيبكم بفيروس كورونا القاتل

الداعية السعودي صالح المغامسي يصدم الجيع ويتراجع عن طلب جرئ كان قد وجهه إلى الملك سلمان..لن تصدق ماذا طلب المغامسي من الملك سلمان وتراجع عنه

الرعب يجتاح كل المدن التركية واردوغان يذرف الدموع، وفيروس كورونا القاتل يضرب تركيا بكل قوة و10آلاف حالة وفاة حتى الآن

السعودية تباغت أمريكا والصين وكل دول العالم بهذه الخطوة الجريئة لمواجهة فيروس كورونا القاتل ( 3 صور تكشف العمل النادر الذي قامت به السعودية )

وكان قد سافر إلى إحدى الدول الأوربية لإجراء عملية في رأسه، لما كان يعانيه من الأرق وقلة النوم وعدم التركيز.

وتفاوتت ردود الأفعال، بين متشفٍ فيه وداعٍ له، وقد أثار تركي آل الشيخ، غضب كثير من السعوديين المحافظين، منذ أن تولى رئاسة هيئة الترفيه.





يذكر أن "آل الشيخ" قد تولى رئاسة هيئة الترفيه، وقام بإدخال أشكال من الفنون والعروض المنافية للذوق العام، وما عرف من سياسة المملكة التي ترفع راية تطبيق الشريعة الإسلامية، مما ساعد في التوسع في الانحلال والتفسخ الأخلاقي، بحجة الانفتاح والحرية.