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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد: في واقعة غريبة زوجة تبلغ عن زوجها لكسره قوانين الحظر بالسعودية والخروج للاستراحة وقت التجوال.. (فيديو صادم)

في واقعة غريبة ، قررت زوجة قال مغردون أنها سعودية ، الإبلاغ عن زوجها بالخروج مع أصدقائه في أوقات منع التجول بالمخالفة للتعليمات .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، الفيديو الذي يظهر بلاغاً يتم ترحيله عبر جهاز اللاسلكي ، لزوجة تبلغ عن زوجها بخروجه في وقت المنع .

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زوجة تبلغ عن زوجها لكسرة قوانين

الجدير بالذكر أن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، على أن تضاعف في حال التكرار ، كما يُعاقب من يكرر المخالفة للمرة الثالثة بالسجن مدة لا تزيد عن 20 يوماً.