شكرا لبحثكم عن خبر ما حقيقة اصابة رجل الاعمال الاشهر عبدالواسع هائل بكورونا في مصر ؟! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، انباء بإصابة رجل الأعمال اليمني، عبد الواسع هائل سعيد انعم بفيروس كورونا المستجد في العاصمة المصرية القاهرة.
وأكد ملحق شئون المغتربين بالسفارة اليمنية في القاهرة - إبراهيم الجهمي، أن الأنباء المتداولة بإصابة عبدالواسع هائل، مجرد شائعات، وهي عارية من الصحة.
وكتب الجمهي في صفحته على الفيسبوك: "الخبر غير صحيح والوالد الحاج عبد الواسع هائل سعيد انعم في خير وعافية ولله الحمد اسال الله ان يحفظه ويرعاه ... وارجو من الذين ينشرون مثل تلك الاخبار والشائعات ان يتقوا الله في انفسهم ولا حول ولا قوة الا بالله".
وسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 40 إصابة جديدة بكورونا، و6 حالات وفاة، وارتفع إجمالي عدد الإصابات في مصر إلى 576 منها 36 حالة وفاة، وشفيَّ 121حالة
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