شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة ايطالية تثير فزع اليمنيين من انفجار قنبلة كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت جريدة "المانيفستو" الإيطالية إن المهمة المستحيلة بالنسبة للسلطات في اليمن أو للأمم المتحدة هي الحيلولة دون وصول وتفشي وباء فيروس كورونا كوفيد 19 في البلد الذي أنهكته الحروب.

وأوردت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمه (المشهد اليمني) للعربية أرقاماً مفزعة عن حصيلة الدمار الذي طال البنية الحتية في البلاد منذ بدء الحرب في 2015م، وخاصة فيما يتعلق بالمنشآت الصحية، باعتبارها أولى خطوط الدفاع والمواجهة ضد الفيروس التاجي.

نص التقرير:

قبل خمس سنوات ، في 25 مارس / آذار 2015 ، أطلق تحالف من الدول العربية بقيادة السعودية عملية عاصفة الحزم ضد حركة المتمردين الحوثيين في اليمن.

لقد بدأت واحدة من أكثر الحروب وحشية في هذه الألفية ، والتي دمرت أفقر دولة في الخليج ، وهيكلها الاجتماعي ، وبنيتها التحتية ، والرعاية الصحية ونظام التعليم.

تشير منظمة أوكسفام إلى أرقام مروعة: في السنوات الخمس الماضية ، في المتوسط ، مات مدني واحد بسبب الحرب كل ثلاث ساعات ونصف. ومع مرور كل ساعة يصبح نحو 90 شخصًا يمنياً معرضاً للنزوح ، و 50 يصابون بالكوليرا وأكثر من 100 يدخلون جحيم سوء التغذية. كان هذا يحدث كل ساعة منذ عام 2015.

وما زالت الحرب مستمرة. وسيزداد الوضع سوءًا بمجرد وصول الفيروس التاجي كورونا الذي سينضم إلى آفات الكوليرا وحمى الضنك والجوع. اتخذت السلطات في اليمن – الحوثيون المدعومون من إيران في الشمال ، والحكومة الشرعية المتحالفة مع الرياض في الجنوب - الإجراءات الأولية: تعليق الرحلات الجوية ووقف المطارات لمدة أسبوعين وإغلاق المدارس.

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يمكن للمرء أن يشعر بالغبطة لمثل هذه التدابير ، لولا الحقيقة التي تقول أن هذا الصراع أدى إلى مقتل ما يقرب من 100 ألف شخص ، ماتوا من الجوع أو المرض أو الغارات الجوية والقصف على المدنيين. المدارس ، والمستشفيات ، تعرضت للاستهداف بشكل منهجي منذ بداية الحرب.

في العاصمة المؤقتة عدن ، دعت الحكومة اليمنية الأطباء من المناطق المجاورة للحضور لتدريبهم على كيفية التعامل مع وباء الفيروس التاجي ، وتتوقع وصول وشيك للمريض صفر.

لم يتم الإبلاغ عن أي حالات رسمية بعد ، ولكن من المحتمل أن تظل خافية بسبب استحالة التعرف عليها. إن عدم قدرة نظام الرعاية الصحية على التعامل مع وباء جديد أمر بديهي: ليس هناك ما يكفي من المستشفيات - التي تم تدميرها أو إهمالها - لا يوجد ما يكفي من المعدات أو الطاقم الطبي ، و 17 مليون شخص من إجمالي 22 مليون ليس لديهم قدرة على التحصل على مياه شرب نظيفة بشكل مستمر.

منظمة الصحة العالمية تدرك جيدًا هذه الحقائق وبدأت في توزيع أدوات الاختبار.

قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في البلد ، ألطاف موساني أن " النظام الصحي في اليمن يعمل بسعة 50٪ تقريبًا" والوباء الجديد سوف "يشل قدرته بشكل كبير".

وأضافت: "إن الظروف مواتية للفيروس لإحداث كارثة كبرى لو تمكن من الوصول إلى اليمن".

تتعاون منظمة الصحة العالمية مع طرفي النزاع ، لكن المهمة تبدو مستحيلة: في الوقت الحالي ، وفقًا لموساني ، تم إرسال 200 مجموعة اختبار لكشف فيروس كورونا إلى صنعاء و 300 إلى عدن – ذلك لا يمثل إلا ما تمثله القطرة في المحيط.

كما أن المساعدات المقدمة من البنك الدولي على الطاولة ، ناهزت نحو 26.7 مليون دولار للحكومة في عدن فقط.