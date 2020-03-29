شكرا لبحثكم عن خبر استهداف الحدود اليمنية العمانية بصواريخ موجهة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - >أفادت مصادر محلية بمحافظة المهرة، السبت، بأن مسلحين مجهولين استهدفوا جمارك منفذ شحن الحدودي، بالصواريخ.

وذكرت المصادر بإن صاروخين نوع “بيتروس” أطلقها مجهولون من على بُعد حوالي أكثر من كيلوا متر، من المنفذ انفجرا بالقرب من جمارك المنفذ، و بالقرب من أحد نقاط الشرطة العسكرية، ولم يسفرا عن سقوط أي ضحايا أو اضرار مادية .

وأشارت المصادر إلى أن قوات من الشرطة العسكرية قامت بمحاصرة مكان الحادث والبحث عن منفذيه.

وشهدت المحافظة التي صنفت على مدى عقود بكونها الأكثر استقرارا أمنيا بين محافظات الجمهورية اليمنية، حادثة مماثلة، مطلع مارس الجاري، أدت الى مقتل عدد من منتسبي قوات الامن الخاصة.