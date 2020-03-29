الكشف عن اسباب الانفجارات العنيفة بصنعاء فجر اليوم

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يزيد بن سلمان - شبوة - سمع قبل قليل انفجارات عنيفة ومتتالية في محافظة صنعاء. وقالت مصادر محلية لـ " أحداث نت " أن الانفجارات ناتجة عن ثلاث غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي ، على مديرية بني حشيش المتأخمة للعاصمة صنعاء. Advertisements وأضافوا بأن الغارات استهدفت منطقة رجام في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء وأدت إلى انفجارات متتالية وإلى تصاعد الأدخنة بكثافة. مشيرة إلى أن المقاتلات ما زالت تحلق في سماء "بني حشيش".

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