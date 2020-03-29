شكرا لبحثكم عن خبر علامات واضحة تؤكد اصابتك ب"كورونا" تسبق الحمى والسعال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رغم أن الأعراض الشائعة لفيروس كورونا المستجد حتى الآن هي الحمى وضيق التنفس والصداع، إلا أن مؤشراً جديداً قد يظهر قبل هذه الأعراض ويشير إلى الإصابة بالفيروس.

وقالت تشيلسي إيرنست، الممرضة في مركز رعاية الحياة في كيركلاند، واشنطن، إن جميع المصابين بالفيروس كان هناك احمرار يحيط بعيونهم، مؤكدة أنه أهم علامة على الإصابة.

وأضافت أن الطبيب بات يسألها قبل كل شيء عن عيون المرضى، وما إن تخبره أن شخصاً عيونه حمراء، حتى يأمر بتجهيز سرير له.

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وفي حديثها إلى شبكة "سي ان ان " قالت: «إنه شيء شاهدته في جميع المرضى، الجزء الأبيض من العين ليس أحمر، بل وكأن هناك ظلالاً حمراء على السطح الخارجي للعين».

وحتى الآن، لم تدرج السلطات الصحية العيون الحمراء أو أي شكاوى العين على قوائم أعراض الفيروس.

وتشمل الأعراض الرسمية الحمى والسعال وضيق في التنفس، فيما العلامات التي تستدعي الطوارئ هي الألم المستمر أو الضغط في الصدر والشفاه الزرقاء. (وكالات)