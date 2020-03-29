شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن " كورونا " تفاصيل حقيقة تسجيل أول أصابة بفيروس بمحافظة " تعز " ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن " كورونا " تفاصيل حقيقة تسجيل أول أصابة بفيروس بمحافظة " تعز " !

نفى فريق الاستجابة السريعة التابعة لمكتب الصحة في محافظة تعز امس السبت تسجيل اي حالة مصابة بفيروس كورونا والتي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال الفريق في تصريح صحفي انه قام بزيارة إلى المدخل الغربي للمدينة على الفور للتأكد من صحة البلاغ الذي تم تداوله بصفحات التواصل الاجتماعي بوجود حالة اشتباه بفيروس كورونا في النقطة، وتم الكشف على الحالة.

جديد اب برس​

Advertisements

​

واكد بانه لا يوجد اي اعراض مرضية ظاهرة على المذكور مما يستدعي التدخل العلاجي أو الفحص بجهاز pcr مشيرا إلى أن المذكور قد خضع للمتابعة والفحص في صنعاء وخضع للحجر الصحي الذاتي هناك لمدة عشرة أيام .

وقال الفريق أن الحالة قادمة من مصر، وقد خضعت للمتابعة والفحص في صنعاء وخضع للحجر الصحي الذاتي هناك لمدة عشرة أيام، موضحا أنه تم وضع الحالة تحت الحجر الصحي مجددا، احترازيا ليس لأنه مصاب وانما لأنه وافد، والوافدين من الخارج يوضعون تحت الحجر الصحي لفترة 14 يوما مع المخالطين.