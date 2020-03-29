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عدن - ياسمين التهامي - "حسن نصر الله" يدعو السعودية إلى “إنقاذ الحوثيين“!

وجھ أمین عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، المدعوم من إیران، دعوة إلى قادة

وحكام المملكة العربیة السعودیة بأن یوقفوا الحرب في الیمن؛ في خطوة عدھا مراقبون

تسعى إلى انقاذ ملیشیا الحوثي، على إثر الضربات الموجعة والخسائر الفادحة التي

تلقتھا على أیدي أبطال الجیش الیمني في جبھات مأرب والجوف والبیضاء والحدیدة

والضالع وحجة، خلال الأیام الماضیة.



و عبر أمین عام حزب الله عن تقدیره العالي لمبادرة زعیم الملیشیا عبد الملك الحوثي

بالاستعداد لمبادلة الفلسطینیین المعتقلین في السعودیة؛ بما لایدع مجالا للشك في ارتباط

ملیشیا الضاحیة الجنوبیة والحوثیین بإیران، التي تربطھا علاقات وثیقة مع حركة

حماس

جديد اب برس​

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