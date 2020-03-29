"أعراس "اليمنيين في زمن كورونا "فيديو!

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عدن - ياسمين التهامي - أجبرت جائحة “كورونا” الكثيرين على إلغاء مراسيم زفافهم في اليمن؛ لكن هناك من لم يؤجل عرسه وأقام عرسه بطريقه اتبع فيها إجراءات وقائية احترازية.
طريقة إقامة الأعراس في زمن كورونا في اليمن رصدها “المشاهد” في هذه المادة المرئية.
جديد اب برس
أعد المادة المكتوبة مازن فارس ونفذها المحرر الفني في الموقع مفيد الحميري.
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