شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير أمريكي يرعب كل ملوك وامراء الخليج .. هذة الدولة الخليجية ستختفي من خارطة العالم ولن يكون لها وجود على الارض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وجه الخبير العسكري الامريكي البارز توماس ويزللي تحذير شديد اللهجة لكل حكام الخليج من عواقب وخيمة اذا استمرت الامارات في مواجهة القوات التركية في ليبيا .

واوضح في حديث للقناة الفرنسية الخامسة إن تركيا دولة قوية ويمكنها ان توجه ضربة ساحقة في العمق الاماراتي خاصة وان لها قوات متواجدة في جارتها قطر .

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داعيا العقلاء من دول الخليج للتدخل وايقاف هذا العبث .

واضاف " الامارات لديها المال والجميع يحاول ارضائها من اجل تحقيق مليارات الدولارت ، لكن التدخل في شؤون الاخرين جعل العداء يتنامى لهذه الدولة الصغيرة ويمكن ان يوجه اردوغان ضربة ساحقة للاماراتيين تجعل من اختفاء دولة الامارات امر وارد .

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية، قد كشفت أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، يمهد لحرب عسكرية كبرى ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها، أن الإمارات أرسلت أكثر من 5 آلاف طن من الإمدادات العسكرية لدعم قوات خليفة حفتر في ليبيا، على الرغم من قرار الأمم المتحدة بحظر توريد الأسلحة.

وأضافت “الغارديان”: أن “الإمارات نقلت هذه الشحنات عبر أكثر من 100 رحلة جوية منذ منتصف يناير الماضي، حسب بيانات تعقب الرحلات الجوية”.





حرب عسكرية كبرى ضد “أردوغان”

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الشحنات من المحتمل أن تحتوي على مدفعية ثقيلة وأسلحة وذخائر أخرى، مشيرة للقصف المدفعي طويل المدى على العاصمة طرابلس والذي وجهت فيه أصابع الاتهام لقوات حفتر.

ورجح خبراء في المجال العسكري -بحسب “الغارديان”-، أن الشحنات قد تحتوي أيضًا على أجهزة تكنولوجيا الاتصالات وقطع غيار ومعدات أساسية لخوض الحرب.

وتابعت: أن معظم تلك الرحلات غادرت إلى ليبيا من قواعد عسكرية في الإمارات، في حين غادر بعضها من قاعدة عسكرية في إريتريا تديرها الإمارات منذ 2016، وتخضع لمستوى ضعيف من الرقابة الدولية.

وأشارت “الغارديان” أن تلك الرحلات تمت عبر طائرات نقل ضخمة مستأجرة، وكانت تهبط في مطار قريب من بنغازي، معقل حفتر، أو في غربي مصر، حيث يُعتقد أن حمولتها كان يتم نقلها بالشاحنات إلى ليبيا.

كما أشارت أن بعض تلك الرحلات كانت تتوقف في مدينة العقبة الأردنية.

بدورها، رفضت الإمارات الرد على بيانات تتبع الرحلات الجوية التي قدمتها الصحيفة، قائلة إنها لا تعلق على العمليات العسكرية.

وفي يناير الماضي، ذكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في يناير الماضي، إن طائرات شحن وطائرات أخرى كثيرة شوهدت تهبط في مطارات في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد لتزويد الأطراف المتقاتلة بالأسلحة.

وفي الشهر ذاته، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا، كان من أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف لإطلاق النار، وفق مبادرة تركية روسية منذ 12 من ذات الشهر، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.

وفي 3 فبراير الماضي، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء تختارهم الحكومة و5 آخرين من طرف قوات خليفة حفتر، وانتهت في الثامن من ذات الشهر.

حرب عسكرية كبرى ضد “أردوغان”

ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل الأزمة الليبية.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، والمعترف بها دولياً، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.

وقدم “أردوغان” دعمًا عسكريًا إلى حكومة الوفاق، مكنها من صد هجوم “حفتر” المدعوم من محمد بن زايد، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، وقائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي.