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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست دولة خليجية ولا اوروبية ولا امريكا او الصين..فيروس كورونا القاتل يهاجم هذه الدولة بشراسة وقريبا ستصبح دون سكان لأن سكانها سينقرضون..لن تصدق ماهي هذه الدولة

2020/03/29 الساعة 06:20 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر ليست دولة خليجية ولا اوروبية ولا امريكا او الصين..فيروس كورونا القاتل يهاجم هذه الدولة بشراسة وقريبا ستصبح دون سكان لأن سكانها سينقرضون..لن تصدق ماهي هذه الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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