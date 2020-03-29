شكرا لمتابعة خبر عن هل تذكرون الداعية صالح المغامسي حين طلب من الملك سلمان الافراج عن المساجين ثم تراجع عن طلبه..شاهد العقاب المرعب الذي وقع بسبب هذا الطلب ( صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الداعية صالح المغامسي حين طلب من الملك سلمان الافراج عن المساجين ثم تراجع عن طلبه..شاهد العقاب المرعب الذي وقع بسبب هذا الطلب ( صورة)

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