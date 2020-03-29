شكرا لبحثكم عن خبر وزير النقل السابق : المنافذ اليمنية لاتزال مفتوحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير النقل السابق بدر باسلمة ان المنافذ اليمنية لاتزال مفتوحة . واكد باسلمة ان فتح المنافذ يشكل الخطر الأكبر لتفشي وباء كورونا. Advertisements وأوضح ان منفذي شحن والوديعة لايزالان يستقبلان الكثير من اليمنيين العائدين إلى البلد. واضاف بالقول :" لازال منفذ الوديعة يسمح بعبور العائدين بإعداد قليلة، وباعداد اكبر من منفذ صرفيت.. دون وضعهم في حجر صحي.

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