الاعتداء الصاروخي على السعودية.. كتب نهاية الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الاعتداء الصاروخي على السعودية.. نهاية الحوثي

الأحد 29 مارس 2020

الخليج 365

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، صاروخين بالستيين، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية، من صنعاء وصعدة، على مناطق مدنية بالمملكة.



وقال إن الصاروخين الباليستيين، جرى إطلاقهما باتجاه مدينة الرياض و مدينة جازان، مؤكدا عدم وقوع خسائر بالأرواح.

وتعهد باستمرار قوات التحالف العربي، في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير القدرات البالستية لحماية المدنيين، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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ولفت إلى سقوط بعض الشظايا نتيجة تدمير الصاروخين على بعض الأحياء السكنية بمدينة الرياض ومدينة جازان.

واعتبر إطلاق الصواريخ البالستية من المليشيا الحوثية الإرهابية والحرس الثوري الإيراني، في هذا التوقيت يعبر عن تهديد حقيقي للمليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها.

وشدد على أن هذا الاعتداء الهمجي لا يستهدف المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، إنما يستهدف وحدة العالم وتضامنه في الظروف الصعبة التي يتوحد فيها العالم أجمع لمحاربة تفشي الوباء العالمي كورونا المستجد.

ونبه إلى أن هذا التصعيد من المليشيا الحوثية، لا يعكس إعلان المليشيا بقبول وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وجديتها في الانخراط بإجراءات بناء الثقة.