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عدن - ياسمين التهامي - "شاهد" أول دولة عربية تضع 10 مدن تحت الحجر الصحي الإلزامي بسبب تفشي كورونا "!

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصریة خالد مجاھد، مساء السبت، أن

السلطات اتخذت قرارا بوضع عشر مدن كاملة في العدید من المحافظات المصریة

تحت الحجر الصحي الإلزامي بسبب ظھور بؤر إصابة بفیروس كورونا المستجد بھا.

ویھدف الإجراء ، بحسب المتحدث، إلى منع تفشي الفیروس وانتقالھ لأماكن أخرى.

ولم یحدد مجاھد أسماء ھذه المدن المصابة .

وكان المسؤول قد أعلن في وقت سابق السبت تسجیل 40 حالة جدیدة جدیدة لمواطن

أردني و39 مصریا، وست حالات وفاة، بینھم إیطالي یبلغ من العمر 73 عاما،

وخمسة مصریین تتراوح أعمارھم بین 57 و78 عاما.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجیلھ في مصر بفیروس كورونا المستجد حتى

السبت ھو 576 حالة من ضمنھم 121 حالة تم شفاؤھا وخرجت من مستشفى العزل،

وأعلن 36 وفاة جراء المرض. جديد اب برس​ Advertisements الأسرى في سجون العدو: أنقذونا من كورونا فالموت يطرق أبواب زنازيننا !!

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