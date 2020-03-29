اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. "فيديو "صادم لذئب يقتحم مزرعة مواطن بالجوف مشهد مؤثرر"!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. "فيديو "صادم لذئب يقتحم مزرعة مواطن بالجوف مشهد مؤثرر"! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد 29-03-2020? - آخر تحديث الأحد 29-3-2020?

شاهد .. "فيديو "صادم لذئب يقتحم مزرعة مواطن بالجوف مشهد مؤثرر"!

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأسرى في سجون العدو: أنقذونا من فالموت يطرق أبواب زنازيننا !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="" width="560">

56f5a0f0f3.jpg
0414fc6269.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. "فيديو "صادم لذئب يقتحم مزرعة مواطن بالجوف مشهد مؤثرر"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا