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عدن - ياسمين التهامي - بعد الرياض .. مدينة سعودية اخرى تصيبها الصواريخ الحوثية ! (شاهد الفيديو كامل) !

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صواريخ فوق سماء مدينتي جازان والرياض عاصمة المملكة دون تقارير عن أي إصابات أو أضرار جراء الهجوم الذي يعتقد أنه من تنفيذ جماعة الحوثي المدعومة من إيران. ويتزامن الهجوم الحوثي مع حالة حظر التجول المفروضة في المملكة لمكافحة تفشي فيروس كورونا. جديد اب برس​ Advertisements الأسرى في سجون العدو: أنقذونا من كورونا فالموت يطرق أبواب زنازيننا !! وقالت مصادر سعودية إنه تم اعتراض صاروخين في سماء الرياض وآخر في جازان. وكان مواطنون في المدينتين قد أبلغوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سماعهم لدوي الانفجارات الناجمة عن اعتراض الدفاعات الجوية للصواريخ.

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