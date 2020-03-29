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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. أول ظهور للأمير ‘‘بن نايف‘‘ مع عمه ‘‘أحمد بن عبدالعزيز‘‘ بعد إعتقالهم ؟!.. شاهد كيف اصبح في حالة يرثى لها.. (صورة صادمة)

بعد تقارير مزعومة عن اعتقاله، ظهر أمير المنطقة الشرقية في السعودية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، في مكتبه بديوان الإمارة. ونشرت وكالة "واس" السعودية الرسمية، الأحد، صورة للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لتنفيد مزاعم اعتقاله. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: مجتهد يفاجئ الجميع وينشر مفاجاة مزلزلة.. ويكشف تفاصيل خطة وضعها سعود القحطاني لتنصيب محمد بن سلمان ملكاً وعزل والده الإعلامية الكويتية فجر السعيد تفجر مفاجأة بشأن كورونا في مصر وتنشر صورة صادمة وتطالب بلادها بالاعتذار لهذه الدولة العربية.. شاهد كشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة الطائرة المتجهة من الرياض إلى بيروت.. شاهد(فيديو) ورد للتو: الكويت تسعد جميع المواطنيين قبل قليل وتصدر قرار مفاجى وغير متوقع .. والأحتفالات تعمم المدن الكويتية.. شاهد شاهد.. ما فعله ‘‘ناصر القصبي’’ مع ريماس منصور وأسيل عمران وأثار ضجة عارمة.. (فيديو صادم) وداعًا للسرطان والسكر وضغط الدم وأمراض القلب: تناول هذا المشروب المنزلي ينهي معاناتك الى الأبد .. شاهد شاهد الصورالمسرية اثارت غضب كل المعجبين بالفنانة نانسي وجعلتهم يكرهونها ولا يرغبون بسماع صوتها ويتمنون ان تقضي بقية حياتها في السجن ( صور صادمة ) في غاية الخطورة..لا تتناول هذه الاطعمة ابدا حتى لو كنت ستموت جوعا لأنها تؤدي الى الاصابة بفيروس كورونا القاتل في لحظات ( تعرف على تلك الاطعمة الخطيرة ) Advertisements تركيا تطلق تحذير مرعب..مشروب لذيذ ورخيص الثمن..اياك ان تشربه انت او اي فرد في عائلتك حتى لو كنتم ستموتون عطشا لأنه سيصيبكم بفيروس كورونا القاتل الداعية السعودي صالح المغامسي يصدم الجيع ويتراجع عن طلب جرئ كان قد وجهه إلى الملك سلمان..لن تصدق ماذا طلب المغامسي من الملك سلمان وتراجع عنه الرعب يجتاح كل المدن التركية واردوغان يذرف الدموع، وفيروس كورونا القاتل يضرب تركيا بكل قوة و10آلاف حالة وفاة حتى الآن السعودية تباغت أمريكا والصين وكل دول العالم بهذه الخطوة الجريئة لمواجهة فيروس كورونا القاتل ( 3 صور تكشف العمل النادر الذي قامت به السعودية ) حدث مرعب ابكى السعوديين وهز وجدان مليار مسلم..قاريء قرآن سعودي شهير يصاب بفيروس كورونا..وامام كويتي يباغت السعوديين والخليجيين بهذا التعليق الصادم وردنا الان.. الصين تصعق كل دول مجلس التعاون الخليجي وتخدع هذه الدولة الخليجية الثرية بحيلة شيطانية ماكرة بسبب خوفها من فيروس كورونا القاتل ..لن تصدق الخدعة الصينية وردنا الان.. الملك سلمان يباغت هذه الفئة من اليمنيين بمكرمة ملكية اثلجت صدور الجميع والحكومة تعلن عنها رسيما أسد جبلي يلتهم طفل من قبضة والده بسرعة البرق .. وحينما تمكن من الفرار كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب.. شاهد(صور صادمه) هام جداً: الصين تحذر كل دول العالم .. لا تأكل لحم هذا الحيوان ولو كنت ستموت جوعاً لأنك ستصاب مباشرًة بفيروس كورونا أنت وعائلتك.. (شاهد صورة الحيوان) انهيار ‘‘وسيم يوسف’’ في قاعة المحكمة .. ومحمد بن زايد يوجه له الصفعة الأخيرة التي أنهت كل أحلامه.. شاهد

قالت واس إنها خلال مراسم تقليد مدير إدارة العمليات المشتركة بديوان الإمارة، العميد فهد بن عبد الرحمن بن بصيص، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.

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