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صنعاء - ياسمين الخيامي - الإعلامية الكويتية فجر السعيد تفجر مفاجأة بشأن كورونا في مصر وتنشر صورة صادمة وتطالب بلادها بالاعتذار لهذه الدولة العربية.. شاهد

شنّت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، هجومًا حادًّا على نواب مجلس الأمة، وطالبتهم بالاعتذار إلى الشعب المصري بعد عدم تسجيل إصابات تخصه في بلادها .

ونشرت “السعيد” تغريدة على حسابها بــ”تويتر”، أرفقتها بخبر من صحيفة “الراي” الكويتية، يفيد بإصابة 25 شخصًا بفيروس كورونا من 8 جنسيات ليس بينهم مصريون.

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وعلقت الإعلامية الكويتية على الخبر، قائلة: “عظييييييييمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكـرم”.



فجر السعيد تفجر مفاجأة بشأن كورونا

وأضافت: “النائب محمد المطير، والنائبة صفاء الهاشم، هل تسمعون يا مَن نشرتم بتصريحاتكم وإصراركم على معلومات مغلوطة مضللة الفتنة بين الشعبين”.

وتابعت: “اعتذروا ليغفر الله لكم إما المصريين للأسف لن يسامحوكم جرحكم أكبر من السماح”.

وكانت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، أشادت في وقت سابق بقرار الحكومة، وقف إصدار التأشيرات للمصريين، واعتبرته “قرارًا صحيحًا، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة وباء كورونا”.

كما وطالبت “بمنع جميع الوافدين المقيمين الذين يقضون إجازاتهم في مصر من دخول الكويت خلال هذه الفترة، حتى نتأكد من عدم إصابتهم بالمرض”.

وخاطب النائب الكويتي يوسف الفضالة، وزير الصحة والوزراء المعنيين بملف كورونا “بإيقاف خطوط الطيران القادمة من مصر، مثلما تم إيقافها مع إيران”، مشيرًا إلى أن الجالية المصرية “من أكبر الجاليات المقيمة في الكويت، وما يحدث هناك أمر غريب بعدم الاعتراف إلى الآن بوجود حالات مصابة، ولهذا علينا تنبيه وزير الصحة لأخذ الحيطة والحذر”.