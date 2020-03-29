عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يقتل العالم.. واليمن يقتلها الكوليرا والضنك

الأحد 29 مارس 2020

الخليج 365

سجلت مديريات في محافظة لحج، اليوم السبت، 34 حالة اشتباه بمرض الكوليرا ومرض حمى الضنك، وتأتي حالات الاشتباه بالكوليرا 28 حالة، بينما وصلت حالات الاشتباه بالضنك إلى 6 حالات.

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وقالت المصادر الطبية أن حالات الاشتباه بالكوليرا توزعت على مديريات حبيل جبر بواقع أربع حالات، وخمس حالات في طور الباحة، وثمان حالات في المسيمير، بالإضافة إلى أربع حالات في حالمين.

وأشار إلى تسجيل ثلاث حالات في الملاح، وحالتين في ردفان وحالة في كل من يافع والمفلحي.

وكشف عن رصد حالات اشتباه بحمى الضنك، بينها حالة في مديرية حالمين، وحالتين في مديرية يافع، وثلاث حالات في تبن.