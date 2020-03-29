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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: الموت يفجع مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس’’ بسبب المرض الخبيث في المملكة.. شاهد كيف هزت وجدان الجماهير وأحزنتهم في آخر ظهور لها

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: الموت يفجع مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس’’ بسبب المرض الخبيث في المملكة.. شاهد كيف هزت وجدان الجماهير وأحزنتهم في آخر ظهور لها نعت مذيعة الجزيرة الإعلامية، علا الفارس، الطالبة الأردنية بلقيس بني هاني ، التي توفيت يوم السبت، بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وكتبت الفارس تغريدة لها عبر تويتر " إنتقلت إلى رحمة الله تعالى المهندسة بلقيس بني هاني الله يغفر لها ويرحمها يارب #بلقيس_بني_هاني







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