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عاجل: الموت يفجع مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس’’ بسبب المرض الخبيث في المملكة.. شاهد كيف هزت وجدان الجماهير وأحزنتهم في آخر ظهور لها

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: الموت يفجع مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس’’ بسبب المرض الخبيث في المملكة.. شاهد كيف هزت وجدان الجماهير وأحزنتهم في آخر ظهور لها
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نعت مذيعة الجزيرة الإعلامية، علا الفارس، الطالبة الأردنية بلقيس بني هاني ، التي توفيت يوم السبت، بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وكتبت الفارس تغريدة لها عبر تويتر " إنتقلت إلى رحمة الله تعالى المهندسة بلقيس بني هاني الله يغفر لها ويرحمها يارب #بلقيس_بني_هاني




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