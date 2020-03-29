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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي السعودية تمدد تعليق الدوام في القطاعين الحكومي والخاص ألى !!

جديد اب برس​ Advertisements الأسرى في سجون العدو: أنقذونا من كورونا فالموت يطرق أبواب زنازيننا !! وزارة الداخلية لسعودية مساء السبت، إنه تقرر تمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر. ويأتي مديد تعليق الدوام وإجراءات الإغلاق، في إطار جملة إجراءات احترازية اتخذتها الحكومة السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا. ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ على لسان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه انطلاقًا من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. ولما يتطلبه الوضع الراهن من استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، فقد صدرت التوجيهات الكريمة بما يلي 1. تمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية، عدا الجهات المستثناة، وذلك حتى إشعار آخر. 2. تمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص، وذلك حتى إشعار آخر. 3. تمديد العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمملكة للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، وذلك حتى إشعار آخر. 4. تمديد العمل بتعليق رحلات الطيران الداخلية للمسافرين، ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، وذلك حتى إشعار آخر.

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