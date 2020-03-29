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عدن - ياسمين التهامي - عاجل تقرير من قناة العربية تكشف حقيقة إستهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخين!!

جديد اب برس​ Advertisements الأسرى في سجون العدو: أنقذونا من كورونا فالموت يطرق أبواب زنازيننا !! قناة "العربية" التلفزيونية، قبل قليل نقلا عن مراسلها ومصادر، إنه تم اعتراض صواريخ في سماء العاصمة السعودية الرياض ومدينة جازان بجنوب البلاد، اليوم السبت. وذكرت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، نقلا عن مراسلها: اعتراض صاروخين في سماء الرياض. وأضافت ​قناة "العربية" نقلا عن مصادرها أنه تم اعتراض صاروخ في سماء مدينة جيزان بجنوب المملكة.

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