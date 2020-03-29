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عدن - ياسمين التهامي - وردنا تفاصيل أولية حول وفاة أول أميرة في العالم بفيروس كورونا ( الأسم والصورة)

جديد اب برس​ Advertisements الأسرى في سجون العدو: أنقذونا من كورونا فالموت يطرق أبواب زنازيننا !! ت الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا بفيروس كورونا المستجد لتصبح بذلك أول عضو في عائلة ملكية في العالم يموت بالفيروس الجديد. وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن ماريا (86 عاما) من عائلة بوربون-بارما الملكية توفيت جراء مضاعفات الفيروس المستجد. وأعلن شقيقها الأصغر، الأمير سيكستوس هنري من بوربون-بارما، عن الخبر المأساوي في الوقت الذي يصارع فيه العالم الوباء. ولدت الأميرة ماريا تيريزا في باريس عام 1933، وهي من عائلة بوربون وهو فرع ثاني عن العائلة الملكية الإسبانية، وتنحدر من سلالة كيبتيان الفرنسية. وتنشأ فروع ثانوية عن العائلات الملكية عندما يتم منح عضو شاب من العائلة، وهو ليس الوريث للعرش، أراض وألقاب خاصة به. وتأتي وفاة الأميرة ماريا تيريزا بعد أن أعلن الأمير تشارلز من العائلة المالكة البريطانية هذا الأسبوع عن إصابته بالفيروس. ويعاني الأمير من أعراض خفيفة ويوجد في منزله منعزلا عن زوجته كاميلا التي تأكد خلوها من الفيروس. يذكر أن الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس ارتفعت إلى 5690 حالة في وقت تحولت فيه البلاد إلى بؤرة جديدة للوباء في أوروبا

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