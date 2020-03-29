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عدن - ياسمين التهامي - "الوضع مخيف" كورونا يتوحش في الولايات المتحدة.. حصيلة قياسية للوفيات !

جديد اب برس​ Advertisements الأسرى في سجون العدو: أنقذونا من كورونا فالموت يطرق أبواب زنازيننا !! الولايات المتحدة 453 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي جديد، وفق ما أعلنت جامعة جون هوبكنز. وبهذه الإصابات، ترتفع الحصيلة الاجمالية في الولايات المتحدة إلى 1891 وفاة منذ ظهور الفيروس، وهو عدد يقل عن إيطاليا (10023 وفاة) وإسبانيا (5812) والصين (3299) وحتى فرنسا (2317)، وفق نفس المصدر. وسجلت جامعة جونز هوبكنز 115547 إصابة إجمالية في أميركا حتى الساعة "18:55 توقيت غرينيتش"، السبت، أي 21309 إصابة جديدة خلال يوم واحد (بزيادة قدرها 23 بالمئة عن اليوم السابق)، وهو ما يمثل أيضا رقما قياسيا. وقال الرئيس، دونالد ترامب، السبت، إنه يدرس إمكانية فرض إغلاق على ولاية نيويورك التي صارت بؤرة الوباء في البلاد بعد تسجيلها 50 ألف إصابة بكوفيد-19. وأضاف "نيويورك، نيوجيرسي، ربما مكان أو اثنان، بعض أجزاء من كونيتيكت، إنني أفكر بالأمر".

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